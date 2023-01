Sestri Levante si riconferma una città orientata alla mobilità sostenibile, il 2023 è il sesto anno consecutivo di questo ottimo risultato

Sestri Levante si riconferma una città orientata alla mobilità sostenibile e della ciclabilità. Si è svolta questa mattina in modalità a distanza la cerimonia ufficiale di consegna del premio per i Comuni Ciclabili che ha visto nuovamente Sestri Levante tra i 163 Comuni italiani che offrono un ottimo grado di ciclabilità.

“È un riconoscimento nazionale che ci rende orgogliosi – dichiarano il sindaco Pietro Gianelli e l’assessore all’Ambiente Mauro Battilana –, che premia un percorso che portiamo avanti da anni sul tema e che, a maggior ragione, conferma la nostra volontà di andare avanti nella promozione della ciclabilità e dello sviluppo sostenibile”.

Comuni Ciclabili è una iniziativa che misura e attesta il grado di ciclabilità dei Comuni italiani ma anche un autorevole strumento di informazione per il cicloturismo, una delle tipologie di vacanza emergenti. Il riconoscimento viene assegnato da FIAB – Federazione Italiana Amici della Bicicletta – la più grande associazione ciclo-ambientalista italiana attiva dal 1989.

Sestri Levante è fra i pochi Comuni Ciclabili liguri con 3 bike smile su 5, il punteggio assegnato da FIAB nell’ambito della manifestazione per evidenziare gli obiettivi raggiunti e le potenzialità di miglioramento dei partecipanti. La conferma del riconoscimento è stata conferita grazie ai miglioramenti messi in campo durante il 2022: FIAB ha apprezzato gli sforzi portati avanti dall’amministrazione per la promozione della ciclabilità, ritenendo che le iniziative portate avanti su un territorio complesso dal punto di vista dei collegamenti, come quello del territorio sestrese, siano particolarmente significativi per la complessità del territorio stesso.

Fra i punti di forza che rendono Sestri un Comune a misura di ciclista, si ricorda la presenza oltre 10 km di piste ciclabili che percorrono la città e che si uniscono a un servizio di bike sharing con 8 stazioni, disponibile sia per i cittadini che per chi visita la città.

Sono poi numerose le iniziative e le manifestazioni attraverso le quali il Comune di Sestri Levante, spesso con la preziosa collaborazione di FIAB Tigullio Vivinbici, tra cui il servizio Bicibus con 3 linee attive, l’adesione a manifestazioni su due ruote come la Settimana Europea della Mobilità, il recupero delle biciclette usate al Mercato del riuso, la Ciclofficina, quest’ultima gestita direttamente dall’associazione Vivinbici e il potenziamento continuo di iniziative di mobilità sostenibile.

È costante anche il lavoro per il miglioramento della viabilità ciclistica: tra i progetti presentati a bando già dal 2021 rientrano una serie di interventi infrastrutturali per oltre 1,5 milioni di euro e che comprendono 3 nuove realizzazioni di piste ciclabili (quartiere della Lavagnina – via Aurelia – via della Pace nel mondo, via Mons. Vattuone, contrada Pestella – stazione di Riva Trigoso) e 3 interventi di miglioramento delle piste esistenti e che collegano la stazione ferroviaria di Sestri Levante al mare, coinvolgendo viale Roma, via Fico, via XX settembre e largo Masi, largo Oberti e largo Sturla.