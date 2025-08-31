Sestri Levante, rissa in discoteca: arrestato 18enne e locale chiuso per 7 giorni

L’aggressione davanti al locale

Una violenta rissa è scoppiata nelle prime ore del 18 agosto davanti alla discoteca Piscina dei Castelli di Sestri Levante. Un gruppo di giovani, dopo un diverbio nato all’interno del locale, ha ripreso la lite in strada. In quel contesto, un ragazzo di appena 18 anni ha colpito un coetaneo al collo con una bottiglia di vetro rotta, ferendolo gravemente.

L’intervento immediato dei carabinieri

L’aggressore è stato arrestato tempestivamente dai carabinieri della radiomobile della compagnia di Sestri Levante, con il supporto dei colleghi della stazione di Casarza Ligure. I militari si trovavano già in zona per un servizio di prevenzione volto a contrastare le degenerazioni della movida notturna. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Genova, dove si trova ricoverata in prognosi riservata.

Arresti domiciliari per l’aggressore

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il giovane arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, che si terrà nei prossimi giorni presso il tribunale di Genova.

La decisione della Questura: locale chiuso 7 giorni

In seguito alla gravità dell’episodio, su richiesta della compagnia carabinieri di Sestri Levante, la Questura di Genova ha disposto la chiusura urgente della discoteca Piscina dei Castelli per 7 giorni, applicando l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Tulps).