Sestri Levante in Lega Pro: 2,3 milioni euro per adeguamento stadio

Il Comitato per il Fondo strategico regionale ha deliberato lo stanziamento di 1,71 milioni di euro per l’adeguamento dello stadio Giuseppe Sivori di Sestri Levante per ottenere l’idoneità al campionato di calcio della Lega Italiana Calcio Professionistico dopo la promozione in Lega Pro del Sestri Levante.

In pratica lo stadio dovrà osservare diversi criteri di adeguamento infrastrutturali, di sicurezza, funzionali e sportivi necessari.

Gli interventi dovrebbero riguardare il potenziamento dell’impianto di illuminazione, la manutenzione degli spogliatoi, nuove recinzioni dotate di cancelli funzionali e percorsi. La manutenzione e l’adeguamento delle tribune spettatori, la realizzazione di una nuova gradinata prefabbricata metallica scoperta e di posti e servizi per spettatori disabili.

Il finanziamento regionale sarà a favore del Comune di Sestri Levante, che sarà il soggetto attuatore.

A questo stanziamento se ne aggiunge uno di 90 mila euro da parte del Comune per gli interventi infrastrutturali e uno, sempre da parte del Comune, di 500 mila euro per il rifacimento del manto erboso, per un totale di 2,3 milioni di euro.

“In questo modo andiamo a finanziare gli interventi necessari per adeguare lo stadio per la Lega Pro – spiegano il presidente Toti e l’assessore Giampedrone – dopo la storica promozione della squadra, ottenuta dopo un esaltante campionato di serie D.”

“L’obiettivo – proseguono i due amministratori – è quello di dare la possibilità alla squadra di giocare le partite in casa in un stadio a norma nel più breve tempo possibile, già nei primi mesi del 2024.”