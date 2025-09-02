Home Cronaca Cronaca Genova

Servizio di controllo straordinario della Polizia Stradale di Genova

Un posto di blocco della Polizia Stradale

La Polizia di Genova, nel week end, ha intensificato i controlli sulla viabilità ordinaria, con l’obiettivo di prevenire la guida in stato di ebbrezza e garantire maggiore sicurezza sulle strade.

Nello specifico, otto pattuglie, distribuite in punti strategici della movida locale nonché di interesse turistico del levante genovese, in diverse fasce orarie, hanno controllato settantacinque persone a bordo di cinquanta veicoli. 

Tre conducenti, di cui uno minorenne e un neopatentato, sono risultati positivi all’alcoltest e sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica.

