Serie C, sorteggiato il calendario: Entella-Sestri Levante alla terza

È stato sorteggiato il calendario di serie C dice, nel girone B, giocano Entella e Sestri Levante.

Si giocherà alla terza giornata il derby ligure di Serie C tra Virtus Entella e Sestri Levante. Le due squadre del Tigullio sono state inserite nel girone B della Serie C. La gara d’andata si giocherà al Comunale di Chiavari il 17 settembre 2023. Il ritorno al Sivori il 21 gennaio 2024.

La prima giornata vedrò l’Entella in campo in casa contro l’Ancona (3 settembre) mentre il neo promosso Sestri Levante sarà in scena in trasferta a Pontedera. I chiavaresi concludono in casa contro la Recanatese (28 aprile 2024) mentre i corsari chiuderanno il campionato regolare in trasferta ad Arezzo.