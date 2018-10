Serie C | I ceramisti pareggiano con la Pro Patria

Albissola, non arriva ancora la prima vittoria in campionato

Nulla da fare. L’Albissola, per la prima volta targata Claudio Bellucci, non riesce ad incamerare la prima vittoria in campionato.

Opposta dalla coriacea formazione della Pro Patria, la squadra biancoceleste ha combattuto con ogni forza, ma alla fine è arrivato soltanto un pari.

Meritatissimo, ma solo un pari.

La partita non si era messa nel migliore dei modi, perché gli ospiti si erano portati in vantaggio a sorpresa con il sempreverde Santana (ex Fiorentina e Genoa), che aveva sorpreso il portiere locale.

Da qui, un lungo, arrembante assedio alla porta bustocca.

Poi al 20’ del primo tempo gli ospiti restavano in dieci uomini, per la giusta espulsione di Mastroianni, che colpiva violentemente Rossini.

Si andava al riposo sullo 0-1, ed alla ripresa delle ostilità l’Albissola continuava con il suo forcing che metteva alle corde la pro Patria, che non capitolava.

Grossa occasione con Oukhadda, ma Mangano rispondeva con un autentico miracolo; ci provava anche Cais che andava a bersaglio testa, ma l’arbitro signor Gualtieri di Asti annullava perché il segnalinee Buonocore aveva ravvisato un fuorigioco.

Poi finalmente arrivava il pari con un autentico bolide di Raja, che piegava le mani a Mangano.

Finale all’arma bianca, ma il punteggio non cambiava più.

Soddisfatto mister Bellucci a fine partita: “Abbiamo disputato una grande gara – confermava il mister – ed il successo sarebbe stato meritatissimo. L’importante comunque è aver mosso la classifica. Ora dobbiamo proseguire su questa strada…”. (video dell’Albissola 2010. parla mister Bellucci).

Franco Ricciardi

Franco Ricciardi è nato a Genova nel 1955. Giornalista iscritto all’Albo dal 1980, ha collaborato e collabora con le più importanti testate genovesi, Il Secolo XIX, Il Lavoro, La Repubblica, il Corriere Mercantile ed è stato tra i primissimi radiotelecronisti genovesi (Radio Liguria 1, Telecittà, Telegenova, Primo Canale.

Negli anni 80 fondò, come editore, il giornale “Noi Genoani”, che veniva distribuito allo Stadio”.