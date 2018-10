Serie C | Al debutto il neo mister Bellucci

L’Albissola cerca la prima vittoria con la Pro Patria

Dopo lo scrollone tecnico di inizio settimana con l’arrivo di Claudio Bellucci in panchina al posto di Fossati, per l’Albissola un nuovo incontro casalingo, per ora sempre a Chiavari, alle 16.30 di domenica 28 ottobre.

Non ci si può più nascondere: la squadra oggi guidata dall’ex attaccante blucerchiato deve assolutamente incamerare i tre punti con la Pro Patria, squadra temibile soprattutto in trasferta.

“E’ chiaro che non sono venuto all’Albissola allo sbaraglio – ha detto il neo mister – e conscio che la situazione di classifica è difficile, ma non disperata. Dobbiamo avere rispetto per tutti ma paura di nessuno. A partire dalla gara di domenica con i bustocchi”.

Top secret la formazione che Bellucci manderà in campo, ma non dovrebbe scostarsi troppo da quella delle precedenti gare di campionato.

Prima cosa che ha fatto il neo tecnico, una full-immersion nel mondo biancoceleste, guardando più volte i filmati di tutte le gare sin qui giocate.

Intanto al più presto le gare casalinghe dovrebbero essere giocate al “Bacigalupo” di Savona; e sarà molto importante, perché Albissola dista soltanto un pugno di chilometri dalla città capoluogo di provincia.

Intanto si guarda con attenzione alla situazione che si è venuta a creare al Pro Piacenza, dove i giocatori hanno messo in mora la società per il mancato pagamenti degli ultimi quattro mesi di stipendio. La situazione dei rossoneri piacentini non è parecchio critica, e non escluso che la squadra venga messa fuori dal torneo ed i giocatori dal 15 novembre svincolati; tra essi forse qualche possibile rinforzo per mister Bellucci.

Tornando alla gara di domenica, sarà diretta dal signor Matteo Gualtieri di Asti, con i collaboratori Salvatore Buonocore di Marsala e Pietro Pascali di Bologna.

Intanto c’è da registrare le dimissioni dallo staff tecnico di Andrea Mercurio.

Le altre gare di domenica 28 ottobre: Alessandria-Gozzano, Cuneo-Arzachena, Lucchese-Juventus B, Novara-Pro Piacenza, Olbia-Arezzo, Pisa-Pro Vercelli, Pontedera-Carrarese, Siena-Pistoiese.

La classifica del Girone A: Piacenza 16, Pisa ed Arezzo 14, Carrarese 13, Juventus B 11, Pro Piacenza,Pro Vercelli, Alessandria, Olbia e Lucchese 10, Cuneo e Pontedera 9, Novara 7, Pro Patria ed Arzachena6, Siena e Pistoiese 5, Gozzano 4, Entella 3, Albissola 1. (l’Entella ha giocato una sola gara).

Franco Ricciardi

