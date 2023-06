Serena Dagnino bronzo ai CNU di Karate

Serena Dagnino, atleta/insegnante di Karate per il Centro Polisportivo Vita, firma uno speciale bronzo ai Campionati Italiani Universitari di Karate. Una medaglia importante che si aggiunge al medagliere del Cus Genova protagonista in molte discipline nella rassegna nazionale in programma nelle Marche.

“È un risultato fantastico considerando che le avversarie a livello nazionale sono tutte professioniste e appartenenti alle varie Forze Armate – afferma Sergio Mori, presidente del Centro Polisportivo Vita – Un grande risultato personale di Serena e un elemento di prestigio per Vita”.

“Eravamo una ventina di atleti provenienti da altrettanti CUS. Ho dovuto disputare tre kata perché tre erano i turni. Sono molto contenta perché era una gara difficile in una poule complessa, basti pensare che la ragazza che è arrivata prima è la campionessa in carica under 21. Erano tutte avversarie piuttosto forti”. Commenta così una soddisfatta e felice Serena Dagnino. “Dedico questo risultato al Centro Polisportivo Vita perché mi hanno accolto da quest’anno come atleta, dato che collaboro come insegnante dalla scorsa stagione. Voglio dedicare questo bronzo a loro che mi permettono di allenarmi in maniera molto serena e molto autonoma”. Poi qualche battuta sulla storia personale: “Faccio karate da diciassette anni, di cui dieci da agonista e sette passati a fare collegiali con la nazionale giovanile. Il karate è una grande parte della mia vita, una parte che mi ha anche permesso di viaggiare molto, di conoscere molte persone e soprattutto migliorarmi. Una grande valvola di sfogo. Apprezzo molto, oggi, di poterlo vivere non solo da atleta ma anche da tecnico. Finalmente, con Vita, ho potuto iniziare a fare il tecnico. Seguo con gli altri coach una quarantina di bambini”.