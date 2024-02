Il 9 febbraio, Barisone 1945 a Sestri Ponente presenta una serata unica di stand up comedy intitolata “Risate al pesto”.

Il palco del rinomato ristorante in via Siracusa 2r, Sestri Ponente, si trasforma in un teatro comico dove sei aspiranti comici genovesi si esibiranno in monologhi per farvi ridere e riflettere.

L’arte della Stand Up Comedy, nata negli Stati Uniti nel XX secolo con personaggi come Lenny Bruce, ha trovato casa a Genova grazie a Barisone 1945.

Il ristorante, già palcoscenico di attori di fama come Paci, Ornano, Balbontin e di Marco, continua a promuovere il genere comico offrendo spazio ai nuovi talenti.

La serata, che inizia alle 21.00, sarà presentata da Gabriele Giardina, un giovane presentatore con esperienza internazionale su navi da crociera e sui palcoscenici milanesi.

Oltre a Giardina, si esibiranno Francesco Solari, Alberto Vicinelli, Lolli Bozzi, Juri Marroccu, Noemi Sanfilippo e Mario Ciranni, tutti giovani comici già affermati nei locali genovesi e non solo.

Il ristorante Barisone offre questa serata di comicità alla sua clientela senza costi aggiuntivi.

Basterà cenare e lasciarsi trasportare dalla risata “al pesto”. Un’opportunità di divertimento e convivialità in uno degli storici luoghi di Sestri Ponente.