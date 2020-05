Alcuni hanno indossato le mascherine, altri no. In ogni caso, la norma della distanza interpersonale in generale non sembra proprio che sia stata rispettata e si quindi creato un assembramento.

Oggi pomeriggio è comunque terminato senza incidenti il presidio organizzato dagli antagonisti di Genova Antifascista in piazza Corvetto, nell’anniversario della contro-manifestazione del 23 maggio 2019 in occasione del comizio elettorale di Casapound in piazza Marsala.

In quella giornata la protesta degenerò con un lancio di bottiglie, pietre, biglie e fumogeni verso il comizio elettorale della formazione di estrema destra.

La Polizia rispose con alcune cariche di alleggerimento e rimase ferito anche il giornalista della redazione genovese di Repubblica Stefano Origone.

Il corteo di oggi, partito da San Benigno, ha visto la partecipazione di circa 200 militanti, inclusi i portuali del Calp.

Una parte ha presidiato piazza Corvetto e un’altra composta da auto e moto ha percorso parte del centro di Genova.

Sono stati srotolati striscioni e accessi fumogeni rossi.

La zona è stata presidiata da Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia locale.