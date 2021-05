Senegalese spaccia ed aggredisce agente della Polizia locale: arrestato

La Polizia locale del reparto Sicurezza urbana ha arrestato un 27enne senegalese in quanto, dopo essere stato colto in flagrante e denunciato per spaccio, quando ha capito che il denaro provento dell’illecita attività gli sarebbe stato sequestrato insieme alla sostanza stupefacente, ha dato in escandescenze e si è scagliato contro gli agenti, colpendone uno.

Il 27enne, senza fissa dimora, è stato visto cedere la sostanza, poi risultata essere hashish, a un cliente in piazza dello Statuto, di fronte alla Darsena.

Vista la modesta entità della cessione, come previsto dalla legge, il personale del reparto lo ha denunciato a piede libero, ovviamente sequestrando lo stupefacente e il denaro di cui l’uomo era in possesso: 70 euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Lo straniero, pluripregiudicato sia per spaccio sia per resistenza a pubblico ufficiale, avrebbe potuto, a quel punto, allontanarsi dalla sede della Polizia locale di piazza Ortiz, dove era stato portato per l’identificazione.

Invece ha cominciato a colpire con calci e pugni dapprima le pareti della stanza, poi gli agenti, mancandone uno e centrandone un altro al volto. Per questo è stato arrestato e trasferito nelle camere di sicurezza della Questura in attesa della direttissima a seguito della quale l”arresto è stato convalidato e disposto obbligo di firma.