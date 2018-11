Senato, maggioranza va sotto su emendamento per Ischia. Dissidenti M5S decisivi

State a bordo, c…. E invece no. O meglio, sì all’emendamento di Forza Italia che stasera è stato approvato in Commissione al Senato.

La maggioranza di governo Lega-M5S è andata sotto su un emendamento all’articolo 25 del decreto sulle urgenze, il cosiddetto Decreto Genova, che disciplina le pratiche di condono a Ischia e si sta discutendo per poi essere convertito in legge (vale un miliardo per Genova).

L’emendamento prevede di sopprimere la parte per cui alle istanze di quello che è stato descritto come un “condono” si applichino le norme della legge 28 febbraio 1985 n.47.

Il testo era stato presentato dalla senatrice di Forza Italia Urania Papatheu ed è stato approvato con 23 sì contro 22 no. La senatrice del M5S Paola Nugnes si è astenuta. L’ex comandante e attuale senatore Gregorio De Falco (M5S) ha votato sì.

Decisivi, quindi, i dissidenti pentastellati.

La seduta delle Commissioni congiunte di Lavori pubblici e Ambiente del Senato è stata poi sospesa.

“Per alcuni – ha dichiarato stasera su Fb De Falco – il conflitto di interessi non è ancora una priorità. Beh, è comprensibile, non è stata una priorità né per Violante, né per Renzi, né per nessun altro membro della politica in servizio permanente effettivo…ma lo deve essere per noi”.