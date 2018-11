Sei successi per il Basket Pegli, seconda vittoria fuori casa in C Silver

Bilancio settimanale in positivo per i blu-arancio del Basket Pegli. Seconda vittoria fuori casa per i ragazzi di coach Costa che, nella serie C Silver, riescono ad avere la meglio dell’Ardita al termine di un match altalenante.

Parte a razzo il Pegli con un parziale di 8 – 0 inizio in controllo con buone scelte offensive e difensive. Evidente calo di concentrazione con palle perse e rimbalzi concessi agli avversari e la partita si riapre immediatamente, parziale primo quarto 12 – 8 Pegli. Secondo quarto che vede Ardita animato e determinato a fare il break che anche grazie allo “stallo” del Pegli riesce a mettere a segno: 29 – 23 Ardita. Strigliata e cambio difesa di Coach Costa nel 3 quarto, attenzione a rimbalzo e buone scelte offensive ribaltano nuovamente il punteggio 40 – 35 Pegli. Ultimo quarto in controllo e partita che si chiude con 6 punti di vantaggio per Pegli.

Poca storia nel match andato in scena venerdi a via Cialli con l’Under 20 I padroni di casa hanno imposto subito un ritmo proibitivo per Fortitudo Savona. Dopo 20′ il tabellone segnava 66-28. Copione che si ripeteva anche nel secondo tempo, per un finale di 115-57.

L’Under 18 Eccellenza cede 79-69 a Mortara. Avvio di partita soft per gli arancioblu, che dopo pochi minuti si trovano già sotto di 8 lunghezze. I pegliesi sono un po’ appannati in attacco e faticano a collaborare. In difesa subiscono a rimbalzo concedendo troppi secondi tiri e lasciando spazio ai tiratori avversari. Nel secondo quarto, alternando difesa a uomo e zona, provano a ridurre le distanze, ma qualche svista difensiva combinata ad un attacco troppo statico, vanifica gli sforzi. Dopo il lungo riposo, i ragazzi sembrano reagire. Applicando alcuni accorgimenti sulla difesa a zona, mettono in difficoltà I lombardi e attaccando questa volta con più decisione, riescono a recuperare lo svantaggio, portandosi sotto di sole 2 lunghezze. Mortara non demorde e nella seconda metà del terzo quarto, corregge un po’ il tiro in fase offensiva e punisce le non poche leggerezze commesse dagli ospiti su entrambi i lati del campo, riportandosi sopra la doppia cifra di vantaggio.

Nell’ ultimo periodo i genovesi non demordono, ma alternando inesorabilmente buone giocate a errori banali, non riescono a ribaltare il risultato.

“Da evidenziare sia i miglioramenti sul lato tecnico per quanto riguarda la difesa a zona, sia quelli sul piano mentale. I ragazzi difatti, hanno finalmente dimostrato un po’ di carattere lottando tutta la partita e, seppur non in modo determinante, sono riusciti a reagire ai momenti negativi” è il commento di Mario Conte.

Vince l’Under 16 Eccellenza in casa di Don Bosco Crocetta. Dopo un traumatico avvio di gara, 10-1 dei padroni di casa nei primi 4 minuti, i pegliesi cominciano la loro partita e chiudono in vantaggio il primo quarto. Vantaggio che aumenta all’intervallo grazie ad una buona applicazione difensiva che facilita la manovra offensiva; 23-30. Il piglio è quello giusto anche alla ripresa, anche se alcuni errori banali offensivi vanificano il buon lavoro svolto nella metà campo di difesa, Crocetta resta li incollata alla gara; 29-42 al 30′. Pegli sembra riuscire a scappare via ad inizio quarto toccando il +16 prima di staccare la spina e concedere il rientro parziale ai piemontesi, che comunque non riescono a mettere in discussione l’esito dell’incontro. “Per più di 25 minuti abbiamo messo in campo una buona energia – commenta coach Conte – dopo un avvio pessimo dove non siamo stati capaci di costruire quasi nulla, siamo stati bravi a cambiare in pochissimo il trend della gara. Energia e buone letture ci hanno permesso di costruire un buon margine di vantaggio, ma li siamo stati poco svegli ed attenti e non siamo riusciti a chiudere la gara, dando a Torino la possibilità di tornare in scia. Dobbiamo migliorare e lavorare su questo.”

Buona prova per gli Under 14 alla prima tra le mure amiche. Dopo un primo quarto abbastanza equilibrato, i padroni di casa prendono il largo grazie ad un parziale positivo nel corso del secondo periodo, 46-28 all’intervallo. Nella ripresa i blu-arancio aumentano il gap portando il tabellone a segnare 69-42 quando mancano 10 minuti alla fine. Una leggera flessione finale, 13-20 per i viaggianti, fa concludere il match sul 82-62

Nell’Under 15, brutta partita per gli arancioblu che perdono in casa del Finale Basket dopo una prestazione sottotono. La scarsa attenzione difensiva abbinata ad una scarsa intensità indirizza tutta la partita in favore dei padroni di casa che vincono con merito la partita.

Bel giorno di festa al Palasharkers con l’incontro Under 13 tra 2006 e 2007. Partita equilibrata e molto avvincente. I piccoli chiudono i vantaggio di 1 i primi due quarti. I grandi fanno valere il loro anno in più per ribaltarla nel finale con il punteggio di 48 a 38.

In quel di Diano Marina, Basket Pegli sconfigge nettamente Blue Ponente con il punteggio di 57-30. “Troppo molle e svogliate. A tratti se non le conoscessimo bene, diremmo supponenti – ammonisce coach Torchia – Poche le cose apprezzabili rispetto agli standard espressi recentemente anche in Under 18. Pazienza, lavoreremo di più anche su questo aspetto”.

TABELLINI

C Silver

Ardita Nervi, – Basket Pegli 45 – 51

Ardita: Lotti 5, Falomone , Viera 2, Dall’orso 8, Ferraris 2, Pietronave 16, Patti, Cevasco, Ferrari 12, Frigerio , Demarte, Strocchio. All. Chiesa

Pegli: Penna 6, Zaio A 5, Brichetto M 15, Nsesih 8, Bochicchio, Nowakowski, Mozzone A 9, Ferro, Zaio M 6, Grillo 2. All. Costa

Under 20

Basket Pegli – Fortitudo Savona 115-57 (27-11, 39-17, 27-21, 22-8)

Pegli: Benignetti 4, Bassi 6, Ferro 14, Crocco 6, Turchino 12, Balsamo 9, Cruciani 5, Allemani 17, Mozzone 19, Danovaro 9, Moggio 9, Grasso 5. All. Conte

Under 18 Eccellenza

Mortara – Basket Pegli : 79 – 69 (24-13; 17-16; 15-18; 23-22)

Mortara: Muzio 18, Orlandi 21, Follaci, Marcone 15, Sacchi M. 17, Sacchi F., Mangiarotti, Facchi 6, Comelli, Lonati 2.

Basket Pegli: Mozzone, Bochicchio 8, Moggio 8, Ficarra, Gottingi 11, Turchino, Ventura 2, Nsesih 11, Penna 14, Zaio 15.

Under 16 Eccellenza

PSS Don bosco Crocetta – Basket Pegli 54-60 (12-13, 11-17, 6-12, 25-18)

Crocetta: Parato 7, Maltese 9, Barale 13, Regis 5, Varetto, Valentini 6, Arfinensi, Noce, Borlandi 4, Maretto 2, Tabi 4, Bonansla 4. All.Pozzato Ass.All. Ferrero

Pegli: Augliera 1, Ventura 21, Pescarolo, Crocco, Facco, Devoto 3, Bruzzone 3, Notari 2, Bertagna, Vagnati 14, De Natale 9, Bizzarri 7. All. Conte Ass.All. Fanelli

Under 15

Finale Ligure – Basket Pegli 58-46

Finale. Novelli, Lineto 8, Vignati, Genesio, Cenere, Benne, Castellazzi 10, Ferrabone 6, Mariani 15, Trespine 12, Marianelli, Bianchi 2. All. Schiappacasse

Pegli. Busellato, Emmanuele 2, Nardini ne, Bizzarri 15, Crocco 15, Pietrantonio 2, Barbieri 2, Spotorno 4, Valle 2, Iradukunda 2, Pallotta. All. Ambrosini

Under 14

Pegli – My Basket 82 – 62 (26-20, 20-8, 23-14, 13-20)

Pegli: Busellato 20, Stagni, Irimia, Marin 2, Pietrantonio 24, Vaccari 5, Profumo 2, Baratti, Magnano, Valle 27, Stagnitto, Pallotta 2. All. Conte

MyBasket: Cacciabue 8, Drissi, Orlandini 8, Imperatore 2, Bernardi 2, Di Pietro 10, Repetto, Romairone 8, Russo 2, Dedja, Tiana 18, D’Angelo. All. Albano

Under 13

Pegli A – Pegli B 48-38 (10-7, 6-10, 22-8, 10-13)

PegliA: Stagni, Irimia 4, Marin 2, Vaccari 16, Profumo 4, Baratti 1, Falace, Magnano 2, Silanus 5, Bertolotti, Bova, Stagnitto 14. All. Daga

PegliB: Molinari 5, Simcich 17, Lunardi, Benincasa, D’Oria 11, Marcenaro 1, Opletal, Pelegatti, Lelmi 2, Tedde, Barbieri 2. All. Ambrosini

Under 16 femminile

BluePonente-Pegli 30-57 (8-15, 10-10, 6-13, 6-19)

BluePonente: Olivari 8, Bagala 2, Coterchio 3, Manzella 6, Grisi 5, Zagari 2, Lia 2, Boutaib 2, Merano

Pegli: Torchia 6, Bruzzone 2, Monachello 3, Papiri 9, Praussello, Della Margherita 4, Padula 4, Canale 11, Pini 8, Arecco 9, Barberis 1, Bertini. All.Torchia