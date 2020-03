Scuole chiuse per coronavirus, Senarega: Internet gratis per le famiglie liguri

“Potenziare e rendere gratuito il servizio Internet durante il periodo di chiusura delle scuole a causa dell’emergenza coronavirus”.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo leghista Franco Senarega, che ha presentato un ordine del giorno in Regione Liguria.

“Con questo documento – ha spiegato Senarega – intendiamo sollecitare il Governo, all’interno della Conferenza Permanente Stato – Regioni, della Conferenza Unificata Stato – Regioni e Stato – Città e Autonomie Locali e presso le altre opportune sedi istituzionali competenti, ad attuare misure che prevedano il potenziamento del servizio Internet e la possibilità di connettersi gratuitamente al web, permettendo così agli studenti e agli insegnanti liguri di usufruire con più facilità della didattica a distanza.

In sostanza, visto e considerato che alcune scuole si sono già attivate e altre si stanno attivando per portare avanti i programmi scolastici attraverso strumenti tecnologici organizzandosi, ad esempio, con video lezioni online, si tratta di una misura di buonsenso per agevolare le famiglie della nostra regione che sono costrette ad affrontare la non semplice situazione di emergenza”.