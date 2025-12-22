Scout si perdono sul monte Fasce, gruppo di giovani salvato dai Vigili del Fuoco

Escursione finita dopo il calare del buio: sei ragazzi tra i 14 e i 15 anni soccorsi e accompagnati al San Martino per controlli

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri sul monte Fasce, sulle alture di Genova, dove un gruppo di sei scout si è perso durante un’escursione. I ragazzi, tutti di età compresa tra i 14 e i 15 anni, si trovavano insieme al loro accompagnatore quando, con il sopraggiungere del buio, non è stato più possibile individuare il sentiero corretto per il rientro. Valutata la situazione e considerata la scarsa visibilità, l’adulto responsabile ha deciso di contattare il numero di emergenza 112 per chiedere aiuto.

L’intervento dei soccorsi sul monte Fasce

Dopo la richiesta di soccorso, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme alle squadre del Soccorso Alpino. Le operazioni di ricerca si sono concentrate nell’area del monte Fasce, dove il gruppo era riuscito a fornire indicazioni utili sulla propria posizione. Determinante si è rivelato anche l’utilizzo del Gps del telefono cellulare, che ha consentito ai soccorritori di localizzare rapidamente i ragazzi e di rassicurarli durante l’attesa.

Il ritrovamento e l’assistenza sanitaria

Il gruppo di scout è stato raggiunto in località Apparizione, dove ad attendere i soccorritori c’erano anche due ambulanze del 118. I giovani, apparsi provati ma in buone condizioni generali, sono stati affidati al personale sanitario per una prima valutazione sul posto prima di essere accompagnati al Pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.

Controlli di routine al San Martino

Una volta in ospedale, i ragazzi sono stati sottoposti a controlli di routine per escludere eventuali conseguenze legate alla stanchezza, al freddo o allo stress accumulato durante le ore trascorse sul monte. L’intervento si è concluso senza gravi conseguenze, grazie alla tempestiva richiesta di aiuto e al rapido coordinamento tra le squadre di soccorso.

