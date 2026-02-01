Scontro tra auto e monopattino in corso Italia a Genova

Due giovani feriti in codice giallo dopo un incidente sulla pista ciclabile, illesi automobilista e minore

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio lungo corso Italia, a Genova, in corrispondenza dell’incrocio con via Mario Cappello.

L’episodio è avvenuto poco dopo le 17:30 e ha coinvolto un’autovettura e un monopattino elettrico che procedeva sulla pista ciclabile in direzione del centro cittadino.

Dinamica dello scontro ancora in fase di accertamento

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo a due ruote con a bordo due giovani avrebbe urtato un suv impegnato in una manovra di svolta verso la rampa che conduce al mare. L’impatto è avvenuto contro la parte posteriore della fiancata lato guida dell’auto, con la rottura del finestrino laterale a seguito della collisione.

Due feriti trasportati in ospedale

I due occupanti del monopattino, entrambi diciannovenni, hanno riportato traumi al volto e lesioni agli arti superiori, anche a causa dei frammenti di vetro.

Dopo le prime cure sul posto, sono stati immobilizzati e trasferiti in codice giallo in ospedale: uno al Policlinico San Martino e l’altro all’Ospedale Galliera. Entrambi indossavano il casco al momento dell’incidente.

Nessuna conseguenza per gli occupanti dell’auto

Illesi il conducente dell’autovettura, un uomo di 61 anni, e una bambina che viaggiava sui sedili posteriori. Sul luogo dell’incidente è intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca Genovese, mentre la Polizia Locale ha effettuato i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

Photo Gallery