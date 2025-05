Scontro mortale nella notte a Imperia: perde la vita un motociclista di 33 anni

Un tragico incidente ha sconvolto la città di Imperia intorno alle 4.30 di questa notte. Uno scontro tra una moto e un’auto ha causato la morte di un uomo di 33 anni e il grave ferimento di un’altra persona.

Il dramma si è consumato in via Scarincio, nei pressi del Museo Navale, una zona centrale e frequentata del capoluogo ligure.

L’incidente potrebbe essere stato un tamponamento

Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni potrebbe essersi trattato di un tamponamento. A bordo della moto viaggiavano due persone: il conducente, un uomo di 33 anni, è deceduto sul colpo, mentre il passeggero è rimasto ferito in modo grave.

Inutili i soccorsi: l’uomo è morto sul posto

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente con più mezzi: Croce Rosa di Imperia, Croce Bianca di Imperia, Croce Rossa di Pieve di Teco e l’automedica Alfa1. È stato anche attivato l’elisoccorso Grifo 1 da Albenga, ma nonostante ogni tentativo di rianimazione, per il motociclista non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto sul luogo dell’incidente.

Il passeggero trasportato in ospedale in gravi condizioni

Il passeggero, rimasto gravemente ferito, è stato stabilizzato e trasportato con urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Imperia, dove è ora ricoverato in condizioni serie. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Questura di Imperia e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e avviare gli accertamenti del caso.

