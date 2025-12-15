Scontri prima di Genoa-Inter a Marassi: 15 poliziotti feriti, indagini della Digos in corso

Guerriglia urbana un’ora prima del match al Ferraris: violenze tra ultras, traffico paralizzato e intervento massiccio delle forze dell’ordine

È di quindici poliziotti feriti il bilancio degli scontri tra tifosi verificatisi circa un’ora prima della partita Genoa-Inter nei pressi dello stadio Luigi Ferraris di Genova, nel quartiere di Marassi. I disordini si sono sviluppati nel tardo pomeriggio, poco prima delle 17, e hanno richiesto un imponente intervento delle forze dell’ordine per contenere una situazione rapidamente degenerata in guerriglia urbana.

Marassi scontri Genoa-Inter: l’arrivo dei pullman degli ultras

Da una prima ricostruzione, due autobus con a bordo una parte degli ultras nerazzurri sono arrivati nel parcheggio del settore ospiti dello stadio con le porte già aperte. I tifosi sarebbero scesi armati di bombecarta e fumogeni, elemento che rafforza l’ipotesi di un’azione organizzata. Ad attenderli c’era infatti un gruppo composto da ultras genoani e napoletani, in quello che appare come un ritrovato gemellaggio che avrebbe spinto alcuni supporter partenopei a partire direttamente da Napoli con l’obiettivo di affrontare i tifosi dell’Inter.

Marassi scontri Genoa-Inter: il caos tra via Canevari e piazza Romagnosi

Nel giro di pochi istanti la situazione è precipitata tra la scalinata Montaldo, via Canevari e piazza Romagnosi. Un gruppo di ultras rossoblù, presente già dal primo pomeriggio con il volto travisato, si è unito agli scontri mentre fumogeni e petardi hanno invaso la strada. Il lancio di ordigni da entrambe le fazioni ha provocato danni a mezzo e a diversi scooter parcheggiati lungo la carreggiata. Numerosi video, ripresi da residenti e passanti, mostrano momenti di estrema violenza, con tifosi che colpiscono gli agenti impegnati nelle cariche di contenimento.

L’intervento delle forze dell’ordine e i feriti

I primi a intervenire sono stati gli agenti a bordo dei blindati che scortavano i pullman provenienti dalla Lombardia, seguiti dal Reparto Mobile di Genova che si è frapposto tra le due tifoserie per evitare il contatto diretto. Per disperdere i gruppi, armati di bastoni e bottiglie recuperate dai bidoni rovesciati in strada, sono stati utilizzati anche lacrimogeni. Al termine degli scontri, quindici poliziotti hanno riportato ferite e si sono dovuti sottoporre alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto.

Indagini in corso e precedenti episodi di violenza

Sono ora in corso le indagini della Digos e della polizia scientifica per identificare il gruppo di violenti coinvolti negli scontri, anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e dei filmati circolati sui social.

Marassi scontri Genoa-Inter: traffico paralizzato e intervento dei vigili del fuoco

La guerriglia urbana ha reso necessario il blocco del traffico per separare le due fazioni e consentire l’intervento dei vigili del fuoco. Chiamati a spegnere un incendio propagatosi a seguito del lancio dei fumogeni nei pressi del mercato di piazza Romagnosi. In particolare in via Jean Monnet l’episodio più pesante con uno scooter che è andato distrutto dalle fiamme e sono state gravemente danneggi un furgone con cassone ed un’auto (come si vede nel nostro video).

Sul posto sono arrivate anche diverse ambulanze e la polizia locale, che ha disposto la chiusura di via Jean Monnet all’incrocio con ponte Castelfidardo. Le ripercussioni sulla viabilità sono state pesanti, aggravate dall’elevato afflusso di persone dirette allo stadio, con forti rallentamenti e disagi in tutta l’area di Marassi.

Il precedente tra Genoa e Inter: tensione a dicembre del 2023 con lancio di fumogeni

Qualche episodio di tensione si era già verificato il 29 dicembre del 2023. In occasione di una partita al Ferraris contro l’Inter, quando all’arrivo dei tifosi nerazzurri si registrarono lanci di petardi e fumogeni. La partita al Ferraris venne sospesa per 7 minuti per lancio di fumogeni. La partita era terminata con il risultato di 1-1 con gol al 42′ Arnautovic (I) e al 45’+7′ di Dragusin (G).

