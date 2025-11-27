Scomparso a 58 anni il sindaco di S. Stefano d’Aveto Roberto Pareti

E’ morto all’età di 58 anni il sindaco di Santo Stefano d’Aveto Roberto Pareti per l’aggravarsi di una grave malattia.

La notizia ha provocato cordoglio nel comune montano del Levante ligure, dove Pareti con la famiglia gestiva un negozio di ferramenta.

Il ruolo di sindaco sarà ora ricoperto dal vice Mattia Crucioli (ex consigliere comunale di Genova) fino alle prossime elezioni che potrebbero svolgersi in primavera.

“Da parte della giunta regionale – ha dichiarato il governatore Marco Bucci – voglio esprimere profondo cordoglio per la scomparsa, oggi, del sindaco di Santo Stefano d’Aveto Roberto Pareti.

Con lui se ne va un amministratore che sentiva molto il legame con il suo territorio, a cui era legato da un profondo affetto e per cui si era impegnato con dedizione nel corso degli anni.

A tutta la comunità e alla famiglia va la vicinanza della Regione Liguria in questo momento di dolore”.