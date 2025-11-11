Scolmatore Bisagno, talpa dalla Cina operativa. Bogliolo: nonostante i gufi del Pd

Si sono iniziate ieri le operazioni di scavo della talpa meccanica per realizzare la galleria dello scolmatore del torrente Bisagno, che durante le ultime alluvioni ha provocato più morti a Genova.

Lo ha annunciato ieri l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone (Vince Liguria-Noi Moderati).

Si tratta di un’opera da oltre 200 milioni di euro.

La talpa ‘Dalia’, arrivata nei mesi scorsi dalla Cina e assemblata all’interno della camera di lancio, è lunga 110 metri per 1.280 tonnellate di peso.

Completata la formazione del tratto iniziale di rivestimento della galleria, la talpa ha potuto procedere con la fase di appoggio e reazione sui conci mediante ventuno martinetti idraulici principali, che forniscono la spinta necessaria per l’avanzamento della testa di scavo.

Contestualmente, sono stati attivati i sistemi di trasporto dello smarino, la pressurizzazione della camera frontale e l’avvio del ciclo operativo continuo di scavo e rivestimento.

Il completamento delle operazioni di allineamento e appoggio segna l’inizio dello scavo effettivo della galleria lunga 6,5 chilometri fino al mare.

Il materiale, roccia e detriti, viene portato con i camion in un’area di stoccaggio poco più a monte del cantiere per il suo successivo utilizzo secondo le indicazioni progettuali.

“Rimane fermo l’obiettivo – ha spiegato Giampedrone – di rendere operativo lo scolmatore nel più breve tempo possibile. Un traguardo realizzabile grazie alla talpa che, a regime, scaverà in media 20 metri al giorno fino a raggiungere lo sbocco della galleria, all’altezza di Corso Italia”.

“Nonostante i gufi del Pd e della sinistra – ha commentato il consigliere regionale di Vince Liguria-Noi Moderati Federico Bogliolo – i lavori dello scolmatore procedono a ritmo serrato. L’inizio dell’attività di scavo con la Tbm è un’ottima notizia per tutti i genovesi che vogliono vedere i fatti e non ascoltare l’ennesima polemicuccia politica”.