Scippo a Portofino: arrestato 18enne per furto di orologio falso

Nella celebre piazzetta di Portofino, un turista è stato scippato di un orologio che si è poi rivelato un falso. Due uomini hanno avvicinato la vittima e gli hanno strappato il Rolex dal polso. I carabinieri, prontamente intervenuti, hanno fermato i due sospetti. Dopo accertamenti, è emerso che l’orologio era una contraffazione. Il proprietario del falso orologio ha scelto di non presentare denuncia.

Lo scippo

L’incidente è avvenuto nella famosa piazzetta di Portofino, una zona nota per la sua affluenza di turisti e per l’elevato valore dei beni in possesso dei visitatori. I due uomini hanno avvicinato il turista e, con un’azione rapida, gli hanno sottratto l’orologio. La vittima, inizialmente scioccata, ha allertato immediatamente le forze dell’ordine.

L’intervento dei Carabinieri

I carabinieri, grazie alla loro presenza nella zona, sono riusciti a intervenire tempestivamente. Hanno fermato i due sospetti poco dopo l’incidente. L’autore materiale del furto è stato arrestato, mentre l’altro individuo è stato identificato e rilasciato. Dopo un controllo accurato, è stato accertato che l’orologio sottratto era una contraffazione, privo di valore economico significativo.

La decisione del proprietario di non presentare denuncia

Nonostante l’episodio, il proprietario del falso orologio ha deciso di non presentare denuncia. Le motivazioni dietro questa scelta non sono state rese pubbliche. Questo ha comportato che, sebbene l’autore del furto sia stato arrestato, l’oggetto del crimine non abbia avuto conseguenze legali dirette.

