Sciopero nazionale: i settori esentati e i servizi garantiti durante l’agitazione

Igiene ambientale, giustizia e trasporto aereo rientrano nelle esclusioni previste dalla legge per assicurare continuità ai servizi pubblici essenziali

Nel quadro dello sciopero generale nazionale, alcune categorie di lavoratori sono state esentate dall’adesione per garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali. Le esclusioni seguono quanto previsto dalla Legge n. 146/1990, normativa che disciplina il diritto di sciopero nei servizi fondamentali per la cittadinanza. Tra i comparti che non hanno partecipato all’astensione figurano l’igiene ambientale, parte del personale del Ministero della Giustizia e l’intero settore del trasporto aereo, già coinvolto in una diversa mobilitazione programmata.

Nell’ambito dell’igiene ambientale, le attività di spazzamento, raccolta dei rifiuti e gestione dei servizi correlati hanno continuato a operare regolarmente. La scelta di escludere il comparto è legata alla necessità di evitare interruzioni che potrebbero provocare accumuli di rifiuti e situazioni potenzialmente critiche sotto il profilo sanitario ed ambientale. Anche negli uffici giudiziari e nei tribunali l’astensione dal lavoro non si è applicata: il personale del Ministero della Giustizia è stato esentato per assicurare la funzionalità minima del settore, evitando di bloccare procedimenti, udienze e servizi amministrativi già normalmente sottoposti a carichi di lavoro elevati.

Il caso del trasporto aereo, tra esclusione e complicazioni

Diversa la situazione del trasporto aereo, formalmente escluso dallo sciopero generale a causa della concomitanza con una propria agitazione di categoria. Le compagnie e gli scali erano infatti già interessati da uno sciopero specifico, programmato in giorni molto vicini alla mobilitazione nazionale. Pur non aderendo allo sciopero generale, ciò ha comportato comunque possibili disagi per i passeggeri, compresi ritardi e cancellazioni determinati dalle proteste interne al comparto aereo.

La sovrapposizione degli scioperi ha reso più complessa l’organizzazione dei viaggi, con aeroporti chiamati a modulare servizi e operatività nel rispetto delle fasce orarie garantite e delle disposizioni emanate dall’Autorità di regolazione dei trasporti. Anche in questo caso, l’obiettivo delle esclusioni non è eliminare il diritto di sciopero, ma bilanciarlo con l’obbligo di assicurare servizi ritenuti indispensabili, come stabilito dalla normativa nazionale.

