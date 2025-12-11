Domani è previsto uno sciopero generale su tutto il territorio italiano: a Genova lavoratori in corteo e criticità per servizi pubblici e privati

Domani, venerdì 12 dicembre 2025, Genova e l’intera Liguria si preparano ad aderire allo sciopero generale nazionale indetto contro la manovra finanziaria del Governo italiano. L’agitazione coinvolgerà lavoratori del settore pubblico e privato, con possibili forti ripercussioni su trasporti, sanità e servizi essenziali. Lo sciopero è stato convocato tra tensioni interne alle tre principali sigle confederali: Cgil, Cisl e Uil, che si presentano disunite all’appuntamento di venerdì.

La Cgil ha confermato la sua partecipazione diretta alla mobilitazione del 12 dicembre, con lavoratori che si raduneranno anche in corteo a Genova per manifestare contro le scelte di politica economica e sociale incluse nella legge di Bilancio. Al contrario, la Cisl ha deciso di partecipare a iniziative pubbliche solo il giorno successivo, sabato 13 dicembre, con una manifestazione prevista a Roma focalizzata sul miglioramento della manovra e la costruzione di un confronto con il Governo. La Uil, invece, aveva già organizzato un incontro chiuso sul tema della finanziaria italiana a Roma, al Teatro Brancaccio, verso la fine di novembre.

Impatto su servizi pubblici e trasporti

Lo sciopero del 12 dicembre avrà validità per l’intera giornata lavorativa e interesserà diversi comparti, con possibile interruzione di servizi pubblici essenziali. Secondo la normativa vigente, in particolare la Legge n. 146/90 che disciplina l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, alcune prestazioni indispensabili saranno garantite per assicurare l’operatività minima necessaria. Questo riguarda, ad esempio, i servizi di emergenza, assistenza sanitaria, sicurezza e altri settori strategici.

Nel settore dei trasporti, è prevedibile che si verifichino cancellazioni o forti ritardi di treni regionali, autobus urbani ed extraurbani, così come possibili riduzioni dei collegamenti marittimi e ferroviari in partenza e arrivo da Genova e dalle altre principali città liguri. Gli utenti sono invitati a verificare nelle prime ore della giornata le comunicazioni ufficiali di Trenitalia, Tper e delle società di trasporto pubblico locale per aggiornamenti su eventuali modifiche di orario o garantire servizi minimi.

Sanità e servizi a rischio: misure e precettazioni

Anche il settore sanitario potrà subire ripercussioni, con prestazioni differibili sospese e attività non urgenti rimandate in alcune strutture pubbliche e private. Tuttavia, per il rispetto della Legge n. 146/90 e degli accordi sindacali, saranno garantiti i servizi indispensabili legati all’assistenza immediata e alle emergenze. Tutto ciò si riflette nelle precettazioni dei lavoratori impiegati in servizi critici: ad esempio, è già stata disposta la precettazione del personale di Cirfood incaricato della preparazione dei pasti negli ospedali e nelle strutture sociosanitarie, al fine di evitare disservizi per i pazienti.

Anche nel comparto sociosanitario e degli enti locali gli utenti potrebbero riscontrare modifiche nei servizi di assistenza non urgente; per questo motivo si consiglia di informarsi presso le singole strutture, inclusi ospedali come il San Martino di Genova, per conoscere eventuali variazioni di orario o attività.

La mobilitazione a Genova e iniziative sul territorio

A Genova, oltre ai disagi nei trasporti e nelle prestazioni, è atteso un corteo di lavoratori e categorie sociali a sostegno della protesta contro la legge finanziaria. La partecipazione riflette il clima di fermento sociale presente in molte città italiane, dove lavoratori, studenti e sindacati di base stanno organizzando presidi e altri momenti di visibilità per richiamare l’attenzione pubblica e istituzionale sulle richieste di modifiche alla manovra.

Tra i temi al centro delle rivendicazioni figurano la difesa del potere d’acquisto dei salari, la protezione dei diritti dei lavoratori, investimenti nei servizi pubblici essenziali e misure più incisive per fronteggiare le disuguaglianze sociali. Le sigle coinvolte nella protesta richiamano l’attenzione sulla necessità di un dialogo più profondo tra parti sociali e Governo per trovare soluzioni condivise.

A Genova corteo in città e comizio dalla Prefettura

In occasione della giornata di sciopero proclamata dalla Confederazione, in molte piazze italiane si terranno le manifestazioni.

Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini sarà a Firenze.

Al corteo di Genova, con il concentramento previsto alla Stazione Marittima dalle 9, arriverà Giuseppe Gesmundo. Da lì partirà il corteo che raggiungerà il centro di Genova con comizio conclusivo davanti alla Prefettura in largo Lanfranco.

Ecco in particolare come si svolgerà l’agitazione per i vari settori in Liguria

Trasporto ferroviario

sciopero dalle ore 00.01 del 12/12/2025 alle ore 21 del 12/12/2025. Sono garantite le fasce 6 – 9 e 18 – 21 per i treni regionali e i treni a lunga percorrenza inseriti negli elenchi che si trovano sul sito di Trenitalia e delle aziende ferroviarie.

Trasporto pubblico locale: intera giornata

AMT SPA SERVIZIO URBANO – GELOSOSBUS SRL – STAC SRL – DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA – AUTONOLEGGIO SCAGNELLI SRL

Personale viaggiante e graduato:

da inizio servizio alle ore 5.30

dalle ore 9.30 alle ore 17.00

dalle ore 21.00 a fine servizio

FERROVIA GENOVA /CASELLA – GE

Personale viaggiante e graduato:

da inizio servizio alle 6.30

dalle ore 9.30 alle 17.30

dalle ore 20.30 a fine servizio

AMT SPA SERVIZIO EXTRAURBANO – GENOVA AUTOSERVIZI RICITELLI SRL, TDC srl ( Torriglia)

Personale viaggiante e graduato:

da inizio servizio alle 6.00

dalle ore 9.00 alle 17.00

dalle ore 20.00 a fine servizio.

TPL LINEA S.R.L. – Savona

Personale viaggiante e graduato:

da inizio servizio alle 5.00

dalle 8.30 alle 17.30

dalle ore 20.00 a fine servizio

RT S.P.A – IMPERIA

Personale viaggiante e graduato:

dalle ore 8.30 alle 17.30

dalle ore 20.30 a fine servizio

ATC ESERCIZIO S.P.A -TROTTA BUS SERVICE SPA (ROMA) – COOPERATIVA MANNARIO Riomaggiore (SP)

Personale viaggiante e graduato:

da inizio servizio alle ore 6.00

dalle ore 9.00 alle 17.00

dalle ore 20.00 a fine servizio

SERVIZIO SCUOLABUS CON AFFIDAMENTO PUBBLICO: tutti i turni di ritorno dall’istituto scolastico

TRASPORTO DISABILI viene comunque garantito intera prestazione ordinaria al 100%.

Porto

Sciopero di 24 ore

Autotrasporto

24 ore (dalle 24 dell’11 dicembre alle 24 del 12 dicembre), facchini e corrieri 8 ore, agenzie marittime 8 ore

Marittimi

ritardi nelle partenze sino a 24 ore con il rispetto dei servizi essenziali

Rimorchiatori, ormeggio, battellaggio e pilotaggio: intero turno

Vigili del Fuoco

sciopero di 4 ore

Settore commercio, turismo, servizi

intera giornata o turno di lavoro per tutti i settori pubblici e privati anche in appalto nel rispetto della legge 146/90

Intera giornata o turno di lavoro per i settori delle telecomunicazioni, spettacolo, editoria e stampa, poste, fatti salvi i servizi minimi garantiti nel rispetto della legge 146/90.

Banche e settore assicurativo

intera giornata

Edili, metalmeccanici

8 ore di sciopero

Enti pubblici, sanità pubblica e privata, scuola

intera giornata (fatti salvi i servizi minimi garantiti nel rispetto della legge 146/90)

Scuola pubblica e privata, università, ricerca, ecc.

intera giornata

Sono esclusi dall’adesione allo sciopero generale nazionale l’igiene ambientale, il personale del Ministero della Giustizia, esentato per intero il trasporto aereo.

