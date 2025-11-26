Sciopero di venerdì a Genova: le Pro-Pal Thunberg e Albanese in piazza con l’ebreo Ovadia

Gli attivisti Greta Thunberg e Thiago Avila, la discussa relatrice speciale dell’Onu per la Palestina Francesca Albanese, l’ex ministro greco Gianis Varoufakis, il giornalista statunitense Chris Hedge, la discussa relatrice speciale dell’Onu Pro-Pal Francesca Albanesele e lo scrittore e attore ebreo Moni Ovadia.

Tutti insieme a braccetto e in piazza a Genova venerdì 28 novembre per lo sciopero generale indetto da Usb e collettivo Calp portuali.

L’appuntamento è per le 8.30 davanti alla stazione Brignole, dove la manifestazione comincerà con una conferenza stampa tenuta dalle “guest stars” dello sciopero.

In mattinata partirà il corteo lungo le strade del Centro città con destinazione San Benigno, zona dei varchi portuali divenuti simbolo delle lotte dei ‘camalli’ contro il traffico di armi verso Israele e gli altri teatri di guerra. Alla sfilata sulla terraferma si unirà all’altezza della Darsena un piccolo corteo di barche.

A fornire i dettagli e il programma della giornata sono stati ieri il segretario generale di Usb Liguria Maurizio Rimassa e il portuale del Calp José Nivoi, tra i partecipanti della Global Sumud Flotilla.

“Avremo gli occhi del mondo addosso – ha riferito Nivoi – questo dà il senso di come Genova e il Calp vengono visti da fuori rispetto ai meccanismi politici locali in cui si fa finta che non esistano.

Una ventina tra giornalisti e personalità caratterizzate dal sostegno alla Palestina vedono in noi uno degli elementi di lotta che riescono a portare i lavoratori in piazza.

È il frutto di un lavoro fatto da più di dieci anni in cui non si è cercato di annacquare le parole d’ordine, ma di fare boicottaggio nei confronti di Israele.

È chiaro che questi personaggi famosi rischiano di rubare la scena, ma è un rischio che corriamo. Da sempre sgomitiamo per avere visibilità. Starà a noi essere bravi a mettere insieme tutti gli elementi della piattaforma”.