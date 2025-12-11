Sciopero del 12 dicembre: a Genova precettati i lavoratori Cirfood per garantire i pasti in ospedale

Il Prefetto firma il provvedimento di precettazione per assicurare la continuità del servizio di ristorazione nelle strutture ospedaliere e sociosanitarie durante lo sciopero generale

In vista dello sciopero generale nazionale proclamato dalla Cgil per l’intera giornata di venerdì 12 dicembre, la Prefettura di Genova ha disposto la precettazione del personale di Cirfood, la cooperativa attiva nel servizio di ristorazione all’interno di numerosi ospedali e strutture sociosanitarie del territorio ligure. La decisione arriva al termine del tentativo di conciliazione previsto dall’articolo 8 della Legge n. 146 del 1990, che disciplina il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e stabilisce quali prestazioni debbano essere comunque garantite per tutelare utenti e pazienti.

Il provvedimento firmato dal Prefetto ha l’obiettivo di assicurare l’erogazione dei pasti ai degenti e agli ospiti delle strutture sanitarie, un servizio che rientra tra le attività considerate indispensabili dalla normativa. La precettazione, infatti, impedisce che l’adesione allo sciopero possa mettere a rischio l’alimentazione quotidiana delle persone assistite, garantendo così la piena continuità delle attività di ristorazione ospedaliera nonostante l’agitazione sindacale.

Cosa prevede il provvedimento della Prefettura

Secondo quanto comunicato in una nota ufficiale, i lavoratori precettati sono tenuti a prendere visione del provvedimento, che sarà affisso nei luoghi di lavoro e pubblicato sul sito istituzionale di Cirfood. La cooperativa, presente in diverse strutture sanitarie della provincia di Genova, assicura quotidianamente servizi essenziali legati alla preparazione e distribuzione dei pasti, un’attività che la legge individua come non rinviabile nelle giornate di sciopero.

Il provvedimento si inserisce nelle misure previste per contemperare il diritto dei lavoratori a scioperare con la necessità di garantire la tutela dei pazienti, soprattutto nelle strutture ospedaliere dove l’alimentazione costituisce parte integrante del percorso di cura. La Prefettura ha quindi ritenuto indispensabile intervenire, come già avvenuto in altre occasioni in cui scioperi di carattere nazionale coinvolgevano comparti direttamente collegati alla salute pubblica.

I settori esentati dallo sciopero

