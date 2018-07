Sciopero autotrasporto, forse la soluzione: “terzo turno”

Per l’autotrasporto nel porto di Genova, forse c’è una soluzione. La prossima settimana ci saranno nuove trattative tra gli enti delle Dogane e i Terminalisti. Questo nuovo tentativo di accordo è stato proposto per sbloccare i varchi portuali e non iniziare altri scioperi delle parti lese.

Tra le ipotesi di soluzioni, che saranno proposte e discusse c’è anche l’idea di istituire un “terzo turno”, che potrebbe essere un possibile rimedio per smaltire, nelle ore serali e notturne, il traffico degli automezzi in ingresso e uscita ai terminal.

Questa idea per velocizzare i varchi, “si vocifera” da tempo, trova consensi anche in politica e gli enti della Regione Liguria, potrebbero prendere iniziative per trovare una soluzione funzionale e velocizzare il traffico. Il turno notturno dei terminal deve essere organizzato per non ostacolare il sistema organizzativo attuale anzi migliorarlo.

Favorevoli all’ipotesi del terzo turno è l’Agenzia delle Dogane. La gestione di questa trattativa tra i vari enti è affidata all’Autorità del sistema portuale.