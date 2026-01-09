Scioperi di treni e aerei tra 9 e 10 gennaio 2026

Trasporti a rischio nel fine settimana, scuole coinvolte da lunedì con uno sciopero nazionale del personale scolastico

Il secondo weekend di gennaio si apre con una nuova fase di mobilitazione sindacale che interessa in modo esteso il settore dei trasporti, con ripercussioni previste anche in Liguria. Tra venerdì 9 e sabato 10 gennaio 2026 sono attesi disagi per chi viaggia in treno o in aereo, mentre nei giorni successivi l’attenzione si sposterà sul comparto dell’istruzione.

Sciopero ferroviario tra venerdì sera e sabato

L’agitazione che coinvolge il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato prende avvio alle ore 21 di venerdì 9 gennaio e si conclude alle 21 di sabato 10 gennaio. La protesta riguarda i lavoratori di FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, a pochi giorni dallo stop degli Intercity legato all’aggressione subita da un capotreno genovese a Imperia.

Secondo quanto comunicato da FS, le conseguenze sull’operatività dei collegamenti ferroviari potrebbero manifestarsi anche prima dell’orario ufficiale di inizio e proseguire oltre la conclusione dello sciopero. Per il trasporto regionale restano attive le fasce di garanzia previste nei giorni feriali, con servizi essenziali assicurati tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21 di sabato.

Manutenzione RFI e ulteriori criticità sulla rete

Alla mobilitazione del personale viaggiante si aggiunge uno sciopero nazionale di otto ore che interessa i lavoratori di RFI, attivo dalle 21 del 9 gennaio fino alla stessa ora del giorno successivo. L’astensione coinvolge in particolare il personale addetto alla manutenzione delle infrastrutture ferroviarie, con due proclamazioni distinte promosse dall’Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione Infrastruttura RFI e dal Cobas Lavoro Privato – Coordinamento Ferrovieri.

Informazioni ai passeggeri e canali di assistenza

Trenitalia ha invitato i viaggiatori a verificare lo stato dei collegamenti prima di recarsi in stazione. Gli aggiornamenti sono disponibili attraverso l’app ufficiale, la sezione Infomobilità del sito trenitalia.com, i canali digitali del Gruppo FS, il numero verde gratuito 800 892021 e i servizi di assistenza presenti nelle stazioni.

Aerei a rischio nella giornata di venerdì

La giornata di venerdì 9 gennaio è segnata anche da scioperi nel trasporto aereo. EasyJet ha proclamato un’astensione dal lavoro valida per l’intero arco della giornata, dalle 00.00 alle 23.59. Disagi sono possibili anche sui voli Vueling nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 18 e sulle attività di assistenza a terra gestite da Assohandler tra le 13 e le 17.

Scuola, stop alle lezioni il 12 e 13 gennaio

Dopo il fine settimana critico per i trasporti, l’attenzione si sposta sul mondo della scuola. Lunedì 12 e martedì 13 gennaio è previsto uno sciopero nazionale del personale del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La mobilitazione, inizialmente programmata in concomitanza con quella dei trasporti, è stata successivamente rinviata.

La protesta, indetta dai sindacati FLP e CONALPE insieme alle confederazioni CONFSAI e CSLE, riguarda l’intero personale docente e ATA delle scuole statali, comunali e private su tutto il territorio nazionale. In entrambe le giornate non è garantito il regolare svolgimento delle attività educative e didattiche nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado.

