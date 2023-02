Sci, musica, Pinky e il mercatino di montagna: week end con tante opportunità ad Artesina 

Anche il mese di febbraio sorride ad Artesina, alla sua neve e alla possibilità di continuare a vivere week end sugli sci e giornate di relax e spensieratezza. Manto bianco al top, con accesso da Rastello aperto insieme ai collegamenti con Prato Nevoso e Frabosa. L’impegno di tutti gli addetti ai lavori della stazione è, giorno dopo giorno, crescente e sempre più apprezzato dagli utenti. E’ consigliabile l’acquisto dello skipass, a tariffe più convenienti, direttamente sul sito www.artesina.it.

Artesina è, anche, intrattenimento con una nuova domenica a misura di famiglia. Intanto la prima di 4 giornate dedicate al Mercatino di Montagna con prodotti tipici e di artigianato per gli appassionati: appuntamento domenica 5 febbraio, ripetute sabato 11, domenica 12 e domenica 19 febbraio.

Domenica prossima 5 febbraio ritorna “La Piazza in Musica”, con intrattenimento per tutta la mattina nell’attesa, da parte dei bambini, delle danze scatenate dalla presenza di PInky a partire dalle ore 12. Pinky, il coniglio rosa di Artesina, invita tutte le mascotte d’Italia al tradizionale raduno in calendario per sabato 18 febbraio. Coriandoli, stelle filanti, musica e tanta allegria per Pinky e i suoi amici, pronti a esibirsi anche sulle piste.

Giovedì 9 febbraio attenzione alla gara di sci alpinismo, disciplina sempre più praticata, con partenza dalla piazza di Artesina alle 19 e arrivo alla cima Durand.

Artesina e il comprensorio del Mondolèski sono a soli 30 minuti dal casello autostradale di Mondoví (Autostrada A6). Una offerta di 130 km di piste, grazie ai collegamenti con Prato Nevoso e Frabosa, adatte a tutte le esigenze. Ad Artesina si scia a 2000 metri di quota e la stazione è ideale per le famiglie con il nuovo campo scuola e gli eventi con Pinky e la musica in Piazza.

Aggiornamenti in tempo reale sulla pagina www.facebook.com/Artesina/. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0174242000 o scrivere alla mail posta@artesina.it.