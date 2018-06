Scherma, ottimi liguri agli Italiani Assoluti di Milano

Si sono svolti a Milano la scorsa settimana i Campionati Italiani Assoluti, la prova di maggior livello del calendario agonistico nazionale.

La quarantina di atleti per arma che hanno partecipato ha dovuto superare una dura serie di prove di selezione durante la lunga stagione agonistica cominciata a settembre.

Come sempre molto nutrita la rappresentanza di atlete liguri nella gara di spada femminile, dove Mara Navarria (Club Scherma Rapallo, in forza al Centro Sportivo dell’Esercito) ha conquistato il quinto posto, con Brenda Briasco (Cesare Pompilio, anche lei in forza al Centro Sportivo dell’Esercito) al settimo. Seguono Sara De Alti (Cesare Pompilio) al ventesimo pasto, Luisa Tesserin (Cesare Pompilio) al ventottesimo e Alice Cassano (Chiavari Scherma) al trentaduesimo.

Nelle altre prove individuali, undicesimo posto per Camilla Rivano (Club Scherma Rapallo) nella gara di fioretto femminile. nono per Giorgio Ivaldi (Cesare Pompilio) e dodicesimo per Filippo Armaleo (Cesare Pompilio) nella gara di spada maschile.

Nelle stesse giornate si sono disputati anche i Campionati Italiani a squadre di serie A1; con la presenza di due squadre liguri: la squadra di spada femminile della Cesare Pompilio (Camilla Batini, Francesca Bertoglio, Sara De Alti e Luisa Tesserin) ha conquistato un eccellente quarto posto, confermandosi ancora una volta prima delle squadre non militari, con Chiavari Scherma (Alessia Aghilar, Alice Cassano, Giulia Navazzotti e Andrea Vittoria Rizzi) in settima posizione.

Infine da segnalare la medaglia d’argento conquistata da Brenda Briasco (Cesare Pompilio) e da Mara Navarria (Club Scherma Rapallo) con la squadra dell’Esercito nella spada femminile.