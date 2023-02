Scherma Liguria, Campionati Regionali Under 14 a Chiavari

Domenica scorsa la palestra del Centro Benedetto Acquarone – Villaggio del Ragazzo a Chiavari ha ospitato i Campionati Regionali Under 14 di spada valevoli come seconda prova di Qualificazione per accedere al Gran Premio Giovanissimi in programma a Riccione nel prossimo mese di maggio.

Sei le gare in programma con otto titoli regionali in palio.

Rebecca Falcini (Chiavari Scherma) si ripete dopo la vittoria nel Grand Prix nazionale a Ravenna dello scorso mese di dicembre conquistando anche il titolo regionale della categoria Bambine, superando in finale Margherita Badino (Genovascherma) col punteggio di 10-6; medaglia di bronzo per Giulia Frisone (Circolo della Spada Liguria) e Livia Rapallo (Chiavari Scherma).

Nella categoria Maschietti si impone Alessandro Zuffanti (Circolo della Spada Liguria) che batte in finale per 10-7 Alessandro Martino (Scuola di Scherma Leon Pancaldo); salgono sul terzo gradino del podio Fabio Lagasio (Scuola di Scherma Leon Pancaldo) e Jacopo Giusti (Arenzano).

Carlotta Antonelli (Cesare Pompilio) vince il titolo regionale della categoria Giovanissime imponendosi di misura in finale su Margherita Solari (Chiavari Scherma) col punteggio di 10-9. Medaglia di bronzo per Bianca Quidacciolu (Cesare Pompilio) e per Emma Delucchi (Genovascherma).

Titolo regionale per la Cesare Pompilio anche nella categoria Giovanissimi dove Riccardo Zanobini supera in finale il compagno di sala Angelo Borelli col punteggio di 10-7, con Giovanni Tinella (Cesare Pompilio) e Matteo Vinai (Scuola di Scherma Leon Pancaldo) a completare il podio.

Doppietta della Cesare Pompilio anche nella categoria Allieve con Ambra Moschini sul gradino più alto del podio; secondo posto e titolo regionale della categoria Ragazze, che dà il diritto di partecipare alla fase nazionale del Trofeo CONI, per Sara Avellino (Cesare Pompilio), battuta in finale per 15-10. Medaglia di bronzo per Arianna Sansone (Cesare Pompilio) e per Anna Callegari (Chiavari Scherma).

Nella categoria Allievi ancora una doppietta della Cesare Pompilio con Davide Ferro che supera in finale per 15-9 il compagno di sala Matteo Ravera; salgono sul terzo gradino del podio Jacopo Di Muzio (Circolo della Spada Liguria) e Alberto Spadoni (Cesare Pompilio) che si aggiudica il titolo di Campione Regionale Ragazzi col diritto di partecipare alla fase finale del Trofeo CONI).

I risultati completi sono disponibili sul sito del Comitato Ligure (liguria.federscherma.it).