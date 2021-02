Scajola: stanziato un milione di euro per il ripascimento delle spiagge liguri

“Oltre 1 milione di euro per il ripascimento delle spiagge della costa ligure. Sono stati stanziati da Regione Liguria su proposta dell’assessore all’Urbanistica e al Demanio Marco Scajola.

Sono 59 i comuni liguri che beneficeranno delle nuove risorse, derivanti dai canoni demaniali, che serviranno per lavori finalizzati alla gestione, fruizione e mantenimento del demanio marittimo e per interventi di difesa della costa.

A questa cifra si andranno a sommare ulteriori fondi specifici per la pulizia, la sicurezza e l’accessibilità delle spiagge libere, per i quali i Comuni dovranno effettuare un’apposita richiesta alla Regione entro fine febbraio”.

Lo hanno riferito oggi i responsabili di Regione Liguria.

“La Regione ha mantenuto l’impegno – ha spiegato l’assessore Scajola – e ha dato una risposta concreta alle necessità dei comuni e degli operatori del settore di mettere in sicurezza le nostre coste e prepararle alla stagione estiva. In un momento difficile, come quello che stiamo attraversando, è fondamentale supportare le amministrazioni locali e gli operatori, con atti concreti e risorse per il territorio”.