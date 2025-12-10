Dopo una lite in centro, una 39enne viola il divieto di avvicinamento e aggredisce l’ex con spray urticante: lui soccorso, lei arrestata

Una donna di 39 anni è stata arrestata a Savona dopo aver aggredito l’ex fidanzato spruzzandogli spray al peperoncino negli occhi. Nonostante fosse soggetta a un divieto di avvicinamento, e solo da poco tempo privata del braccialetto elettronico, la donna ha affrontato il suo ex nel centro cittadino durante un acceso diverbio. L’episodio, scaturito probabilmente da un incontro casuale, è rapidamente degenerato fino all’aggressione fisica.

L’uomo, colpito in volto dallo spray urticante, ha subito dolorose escoriazioni oculari che hanno richiesto l’intervento sanitario immediato. Grazie al pronto soccorso e alle cure mediche, le lesioni sono state classificate come lievi, ma il gesto ha comportato l’immediata segnalazione alle forze dell’ordine.

L’intervento della giustizia e la misura cautelare disposta

A seguito del fermo, la donna è comparsa davanti al Tribunale di Savona per l’udienza di convalida dell’arresto. Il giudice ha confermato il provvedimento restrittivo e, pur essendo decaduto il braccialetto elettronico, ha disposto a suo carico l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Questo tipo di misura cautelare viene spesso scelto per soggetti considerati a rischio di recidiva o di reiterazione del reato — in questo caso, violando già un divieto di avvicinamento.

Il pericolo dello spray al peperoncino e il contesto normativo

L’uso dello spray al peperoncino come strumento offensivo — specialmente fuori dai casi di legittima difesa — è considerato un’aggravante. Le lesioni, anche se lievi, e l’uso di un’arma impropria per commettere violenza aggravano il profilo penale.

In Italia lo spray al peperoncino è consentito solo per autodifesa in contesti ben precisi: il suo uso aggressivo contro terzi configura reato di lesioni personali e può comportare sanzioni severe.

