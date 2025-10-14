Savona ospita il 21° Campionato Italiano Triathlon dei Vigili del Fuoco – 2° Memorial Davide Astori

Sport, memoria e spirito di corpo in Riviera

Una giornata intensa e piena di significato ha animato la Riviera Ligure: Savona ha ospitato il 21° Campionato Italiano di Triathlon dei Vigili del Fuoco – 2° Memorial Davide Astori, dedicato al collega prematuramente scomparso all’età di 42 anni. Organizzato dal Comando VF Savona con il supporto tecnico della ASD Triathlon Savona, l’evento ha unito competizione, partecipazione e commemorazione.

La gara e i comandi in gara

Hanno preso parte alla sfida 24 comandi nazionali, affrontando la formula Sprint: 750 m di nuoto, 20 km in bicicletta e 5 km di corsa. Il Comando di Savona, grazie alle performance aggregate dei suoi tre atleti, si è piazzato 2° nella classifica assoluta dei Comandi.

La classifica ufficiale per Comandi ha visto, prima Bologna, poi Savona ed, infine, Milano e Pavia (ex aequo).

Tra gli individuali, spicca la prestazione del Capo Reparto Mario Mancuso (Comando di Enna), incoronato Campione Italiano di categoria, che ha concluso la prova con determinazione e concentrazione.

Solidarietà, famiglie e Pompieropoli

Accanto alla competizione sportiva, la manifestazione ha voluto essere anche un momento di comunità. L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco – Sezione di Savona ha allestito Pompieropoli, area dedicata ai più piccoli con giochi educativi, percorsi e dimostrazioni. Un modo per avvicinare le famiglie al mondo del soccorso e per lasciare un ricordo positivo e partecipato.

Le parole del Comandante e il ricordo di Davide Astori

Nel suo discorso ufficiale, il Comandante Giuseppe Di Maria ha ricordato la figura di Davide Astori, sottolineando come questa manifestazione nasca anche per mantenere vivi i valori che lo contraddistinguevano: coraggio, dedizione, spirito di corpo. Ha ringraziato tutti i vigili, volontari e sponsor che hanno collaborato per il buon esito dell’evento.

Per i Vigili del Fuoco, l’evento non è stato solo una competizione sportiva, ma anche un momento simbolico importante: un modo per rafforzare il senso di appartenenza, salutare chi non c’è più e valorizzare quei principi che guidano il servizio quotidiano al cittadino.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube

Photo Gallery