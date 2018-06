Savona, mister Grandoni si presenta: sono felice

Lo scorso pomeriggio , presso la sala stampa dello Stadio Bacigaluposi è svolta, alla presenza del Presidente Cristiano Cavaliere, del Direttore Sportivo Roberto Canepa, del Direttore GeneraleMassimo Sciutto e del Responsabile dell’Area Tecnica Ramon Turone, la presentazione del nuovo Tecnico Biancoblù Alessandro Grandoni.

Visibilmente emozionato ed altrettanto determinato ha risposto alle domande dei giornalisti, ecco le prime parole del nuovo allenatore del Savona: “Sono innegabilmente felice della possibilità che mi ha dato la Società, in questi giorni in cui ci siamo sentiti spesso con il Direttore, per le varie situazioni, sia per i giocatori che per la parte organizzativa, la parola che più mi è rimasta impressa è condivisione, su questo e sull’applicazione, metteremo le fondamenta per partire al meglio per la nuova Stagione.”