Savona-Lecco 1-1, pari nel recupero al Bacigalupo

Termina in pareggio il recupero della 7.a giornata tra Savona e Lecco giocatosi oggi al Bacigalupo.

Grande equilibrio nelle prime fasi della partita con le due squadre che si studiano a vicenda, ma al quarto d’ora di gioco è il Lecco a rendersi pericolo con il colpo di testa di D’Anna che esce fuori di poco. Il Savona inizia, però a prendere campo e lotta su ogni pallone, cerca più volte la via del gol con il colpo di Testa di Garbini, fuori di poco, e il tiro di Cambiaso respinto sulla linea da un avversario. La prima fase di gioco termina così sullo 0-0 con il Savona che crea molto ma non concretizza.

Nella ripresa sono i biancoblù a farla da padrone e dopo, appena 4′, si portano in vantaggio con Piacentini che si invola in solitaria verso la porta e trafigge l’estremo difensore avversario con un preciso diagonale. Al 20′ mister Grandoni inserisce Aretuso per Muzzi, ma alla mezz’ora il Lecco porta la gara in equilibrio: Lisai mette una bella palla al centro che Capogna impatta di testa e batte Fiory. Subito dopo Grandoni effettua un doppio cambio dentro Corbier e Venneri per Grani e Bacigalupo; a 10 ‘ min dal termine del match fa il suo ingresso in campo anche Tognoni per Piacentini per dare maggior freschezza alla manovra offensiva, infatti il Savona cerca più volte il gol del vantaggio ma le occasioni create non trovano fortuna. La partita termina così in pareggio.

Ora testa subito al prossimo match, domenica, alle 14.30, arriva al Bacigalupo la Lavagnese.