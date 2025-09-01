Savona, incendio in attività balneare di via Nizza: paura per bombole di GPL

Vigili del Fuoco in azione con tre squadre

Nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14:45, un vasto incendio ha interessato un’attività balneare situata in via Nizza a Savona. Numerose le chiamate di soccorso arrivate alla sala operativa dei Vigili del Fuoco, che sono intervenuti con tre squadre per fronteggiare l’emergenza.

Le fiamme partite dalla cucina esterna

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo avrebbe avuto origine nella cucina esterna della struttura, propagandosi in pochi istanti e coinvolgendo l’area circostante. Le fiamme hanno raggiunto alcune palme ad alto fusto e quattro bombole di GPL, aumentando notevolmente il rischio di esplosioni.

Intervento per la messa in sicurezza

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco con un’autopompa serbatoio e un modulo antincendio. Data la gravità della situazione, è stato richiesto anche il supporto di un’autobotte e di un’autoscala. I pompieri hanno lavorato intensamente per circoscrivere le fiamme, raffreddando le bombole con grandi quantità di acqua per scongiurare scoppi dovuti all’aumento di pressione.

Supporto tecnico e indagini sulle cause

Durante l’intervento sono stati chiamati anche i tecnici di Italgas per mettere in sicurezza le condutture del gas coinvolte. L’area è stata evacuata e messa in sicurezza, evitando conseguenze peggiori. Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati. Le cause del rogo sono al momento in corso di accertamento.

