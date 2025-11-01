Savona, cacciatore ferito nei boschi della Madonna del Monte: intervento dei VVF e del CNSAS

L’allarme e l’intervento dei soccorsi

Questa mattina, intorno alle 7:00, un cacciatore è rimasto ferito nei boschi della località Madonna del Monte, a Savona. L’uomo, impegnato in un’escursione di caccia, ha riportato la frattura di tibia e perone dopo una caduta su un terreno particolarmente accidentato. Immediata la risposta dei Vigili del Fuoco del Comando di Savona, intervenuti per le prime operazioni di soccorso e recupero.

La collaborazione tra Vigili del Fuoco, CNSAS e 118

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e il personale sanitario del 118, che hanno collaborato con i Vigili del Fuoco per prestare le prime cure al ferito. Grazie al coordinamento tra le squadre, il cacciatore è stato rapidamente stabilizzato e messo in sicurezza in un’area particolarmente impervia.

Il recupero con la barella “Lecco 2.0”

I Vigili del Fuoco hanno utilizzato una speciale barella spallabile modello Kong “Lecco 2.0”, progettata per operazioni di soccorso in ambienti ostili. Dotata di maniglioni ergonomici, ha permesso il trasporto del ferito a spalla lungo il sentiero fino alla strada carrozzabile. L’intervento, condotto con grande professionalità e precisione, ha garantito la massima sicurezza durante tutte le fasi del recupero.

Il trasporto all’ospedale

Una volta raggiunta la strada, il cacciatore è stato affidato alle cure del personale sanitario della Croce d’Oro di Albissola, che lo attendeva con un’ambulanza per il trasferimento in ospedale. Le sue condizioni, pur serie, non sembrano destare preoccupazioni immediate. L’operazione ha evidenziato ancora una volta l’efficacia e la sinergia dei soccorsi nel territorio savonese.