Savona, arrestato 54enne in un’operazione antidroga della Polizia

Sequestrate cocaina, hashish e denaro durante un controllo della Squadra Mobile

Un’operazione mirata al contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti si è conclusa con un arresto nel savonese. La Polizia di Stato ha fermato un cittadino italiano di 54 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione di droga destinata allo spaccio.

L’intervento rientra nell’attività ordinaria di prevenzione e repressione dei reati legati al traffico di stupefacenti, condotta attraverso controlli e indagini sul territorio.

Perquisizioni e sequestro della sostanza

Gli accertamenti investigativi hanno portato alla perquisizione personale dell’uomo e al controllo della sua abitazione, comprese le pertinenze. L’operazione è stata svolta dalla Squadra Mobile con il supporto del Nucleo Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Savona.

Determinante si è rivelato l’impiego dell’unità cinofila antidroga. Il cane Rey ha consentito di individuare diversi nascondigli all’interno dell’appartamento, dove sono stati rinvenuti oltre 65 grammi di cocaina e alcune dosi di hashish, occultati in spazi ricavati nella plafoniera dello specchio del bagno e all’interno di un interruttore della luce.

Denaro e materiale per il confezionamento

Nel corso delle perquisizioni, gli agenti hanno inoltre scoperto una somma in contanti pari a 1.100 euro, suddivisa in banconote da cinquanta euro e nascosta dietro un armadio nella camera da letto. Il denaro è stato ritenuto compatibile con i proventi dell’attività illecita.

All’interno dell’abitazione sono stati sequestrati anche bilancini elettronici e materiale utilizzato per il confezionamento delle sostanze, elementi considerati utili ai fini investigativi.

Arresto e autorità giudiziaria

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, che procederà con le valutazioni previste dalla normativa vigente.

