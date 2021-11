Savona, 4 positivi sulla Costa Smeralda: scattate procedure anti Covid

Stamane sono scattate le procedure anti-Covid per alcuni passeggeri risultati positivi al coronavirus a bordo della nave da crociera Costa Smeralda, ormeggiata in porto a Savona.

Si tratta di quattro passeggeri, tra i quali ci sono due turisti tedeschi e una donna della provincia di Monza.

Sono tutti asintomatici: la positività al Covid è stata accertata in uno degli screening previsti dal protocollo di Costa Crociere.

La notizia è trapelata soltanto dopo che sette ambulanze della Croce Bianca di Savona si sono recate in porto per prelevarli.

Tre positivi (i due tedeschi e la turista lombarda) sono stati trasportati in ospedale a Genova con tre ambulanze, mentre i loro familiari, risultati negativi ma sbarcati a scopo precauzionale, sono stati riportati rispettivamente in Germania e a Monza poichè i protocolli prevedono l’utilizzo di ambulanze anche per il trasporto di asintomatici e contatti.

Una settima ambulanza si è diretta invece ad Alassio.

I responsabili della compagnia di navigazione hanno confermato l’episodio, senza diffondere dettagli sulla provenienza dei turisti.

“Secondo le procedure previste dal protocollo sanitario hanno riferito da Costa Crociere – è in corso lo sbarco protetto di alcuni casi positivi asintomatici identificati grazie allo screening di routine effettuato a bordo. Nello specifico i casi sono stati prontamente individuati, isolati e gestiti in ottemperanza con quanto previsto nel Protocollo e in coordinamento con le autorità sanitarie locali”.