Savignone, pedone travolto da un furgone: muore 66enne

Incidente mortale in via Marconi, inutili i soccorsi nella tarda serata

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, poco prima delle 22, a Savignone, nell’entroterra genovese. Un uomo di 66 anni, residente in valle, ha perso la vita dopo essere stato investito da un furgone mentre attraversava via Guglielmo Marconi. L’urto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo al pedone.

I soccorsi e il decesso sul posto

L’allarme è scattato immediatamente. Sul luogo dell’accaduto sono arrivati l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa di Montoggio. Il personale sanitario ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma le condizioni dell’uomo sono apparse fin da subito disperate. Le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate incompatibili con la vita e il decesso è stato constatato sul posto.

Accertamenti in corso sulla dinamica

I carabinieri della stazione locale hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, regolando nel frattempo la circolazione. Il conducente del furgone, sotto shock, è stato ascoltato dagli investigatori e avrebbe riferito di non essersi accorto della presenza del pedone. Dai primi accertamenti l’investimento non sarebbe avvenuto in prossimità di un attraversamento pedonale.

Valutazioni della Procura

La Procura di Genova è stata informata nelle ore successive all’incidente. Gli inquirenti stanno valutando eventuali responsabilità e l’ipotesi di iscrizione del conducente nel registro degli indagati per omicidio stradale. Nelle prossime ore verrà deciso se disporre ulteriori accertamenti, compresa l’eventuale autopsia.

