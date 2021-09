Savignone, 60enne trovato con cocaina al lavoro e in casa: arrestato

Ieri i carabinieri di Savignone, con la collaborazione dei militari dell’aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Genova San Martino, hanno arrestati in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 60enne genovese gravato da pregiudizi di polizia.

In mattinata, con l’ausilio di un’unità cinofila, gli investigatori si sono recati presso l’azienda in cui l’indagato lavora e hanno perquisito il suo armadietto personale al cui interno sono stati trovati circa 20 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, e 300 euro.

Perquisita quindi anche l’abitazione, i militari hanno recuperato ulteriori 10 grammi della stessa droga celati in diversi contenitori, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento e taglio nonché più di 10.000 euro in contanti di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio, che sono stati sequestrati.