Sassello, ritrovato il disperso nella frazione Carta dai cinofili dei Vigili del Fuoco

È appena stato ritrovato nel bosco, vivo, il disperso nella zona di Sassello – frazione Carta, grazie all’intervento delle unità cinofile dei Vigili del Fuoco.

Sono in corso le operazioni di recupero.

AGGIORNAMENTO

Sono in corso le operazioni di stabilizzazione e recupero del paziente, alle quali stanno prendendo parte gli SMTS (Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali) della Croce Rossa Italiana – Nucleo Liguria, che comprendono tra il proprio personale un infermiere di area critica, la dottoressa del 118, la Protezione Civile, il Soccorso Alpino e la squadra volontaria dei Vigili del Fuoco di Borghetto Santo Spirito.

Sta verricellando sul posto l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, proveniente da Torino.

Il ritrovamento è avvenuto a circa 500 metri dall’UCL (Unità di Comando Locale) dei Vigili del Fuoco e a 300 metri dall’abitazione dell’uomo.

Notizia in aggiornamento.