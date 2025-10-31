Sassello: ricerche in corso per uomo di 60 anni uscito ieri sera

Allarme a Sassello per l’allontanamento di un 60enne

Sono in corso da questa notte le ricerche di un uomo di circa 60 anni a Sassello, nell’entroterra savonese, uscito ieri sera poco prima dell’ora di cena e non più rientrato a casa. A lanciare l’allarme è stata la famiglia, che ha chiamato il 112 dopo aver constatato il suo mancato rientro.

Intervento delle squadre di soccorso nei boschi

Le operazioni di ricerca, avviate poco dopo la mezzanotte, si concentrano prevalentemente in zona boschiva nei dintorni del comune di Sassello. Sul posto sono impegnati il Soccorso Alpino e Speleologico Liguria, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e le squadre speciali della Croce Rossa. La circostanza è aggravata dal fatto che l’uomo non ha con sé il cellulare, rendendo più difficili i contatti e la localizzazione.

