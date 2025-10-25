Operazione interforze ad alto impatto nel territorio di Sarzana

Nel corso della serata di ieri, il Comune di Sarzana è stato teatro di un’operazione interforze ad alto impatto, pianificata e condotta congiuntamente da Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, con il supporto dell’unità cinofila delle Fiamme Gialle.

L’intervento rientra nella strategia di potenziamento dei controlli sul territorio, disposta dal Questore della Spezia, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di degrado urbano, microcriminalità e spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree più sensibili della città.

Le zone interessate dai controlli e i risultati dell’operazione

L’attività di controllo ha interessato le aree comunali segnalate come maggiormente critiche nelle ultime settimane: piazza Martiri della Libertà, via privata Giorgi, via Gori, via della Pace, piazza Garibaldi, la stazione ferroviaria, il parcheggio Porta Parma e i quartieri Crociata, Nave e Trinità.

Durante i pattugliamenti, le forze dell’ordine hanno identificato 24 persone ed elevato una sanzione amministrativa per possesso di sostanza stupefacente per uso personale, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90.

Sicurezza rafforzata e nuovi interventi nei prossimi mesi

Il servizio di ieri rappresenta solo il primo passo di un piano più ampio di intensificazione dei controlli sul territorio sarzanese. L’attività sarà infatti replicata nei prossimi mesi, con particolare attenzione al periodo delle festività natalizie, quando si prevede un aumento del flusso di persone e quindi del rischio di episodi di microcriminalità.

I rinforzi arriveranno anche da reparti specializzati come il Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e le Squadre di Intervento Operativo dell’Arma dei Carabinieri, per garantire una presenza più capillare e un maggiore senso di sicurezza tra i cittadini.

Collaborazione e prevenzione per una città più sicura

L’operazione congiunta tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza a Sarzana e nel contrastare con efficacia ogni forma di illegalità.

La sinergia tra i diversi corpi e l’impiego di unità cinofile hanno permesso di effettuare controlli mirati e tempestivi, rafforzando la percezione di sicurezza urbana e la fiducia della popolazione nelle istituzioni.

