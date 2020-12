Sardo ubriaco colpisce coinquilino con una roncola: arrestato

La scorsa notte gli agenti della Polizia di Genova hanno arrestato un sardo 62enne per il tentato omicidio di un suo coinquilino, un 24enne sardo.

La lite, iniziata all’interno dello stesso appartamento di via Napoli per futili motivi dopo un pieno di alcol, è poi degenerata quando il 62enne ha aggredito il 24enne con una roncola.

La vittima, trasportata in ospedale, è stata giudicata guaribile in 10 giorni per dei profondi tagli alle mani che erano state poste in difesa per mitigare ulteriori ferite al collo prodotte dalla roncola.

Risale ai primi di dicembre un altro intervento delle volanti dell’U.P.G., sempre per una lite tra il 62enne ed un altro coinquilino, per motivi legati all’uso dei luoghi comuni dell’appartamento.

Il 62enne è stato condotto, dai poliziotti delle volanti dell’U.P.G e del Commissariato Cornigliano, al carcere di Marassi.