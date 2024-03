Sant’Olcese, anziano ferito da motozappa soccorso con l’elicottero

Sant’Olcese – Questa mattina poco dopo le 9.30 un anziano di 76 anni è rimasto ferito mentre utilizzava una motozappa in un terreno agricolo in via Cadari a Sant’Olcese nell’entroterra genovese.

Sul posto la Croce Oro di Manesseno, l’automedica Golf 3 e i carabinieri.

Vista la gravità delle ferite è stato fatto intervenire l’elicottero Drago dei vigili del fuoco ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

Secondo le prime informazioni l’uomo avrebbe subito la semi amputazione della gamba sinistra e diverse fratture.