Santino Mollo ed Andrea Farolfi vincenti a Villanova

Villanova d’ Albenga. Santo “Santino” Mollo ed Andrea Farolfi sono stati i due principali protagonisti della riunione di trotto svoltasi ieri all’Ippodromo dei Fiori di Villanova d’ Albenga. Otto le corse in programma, con 56 cavalli, appartenenti a 49 scuderie, per un montepremi totale di quasi 50 mila euro. Santo Mollo si è aggiudicato la seconda corsa con Il Trio Jet (ragguaglio 1’16”3 sui 1600) e la settima alla guida di Delhi Rok (1’14”5, 1600 metri). Farolfi si è invece aggiudicato la terza corsa con Gitana Flamenco (l’14”6, 1600) e la quarta corsa alla guida di Goodbye Bar (ragguaglio di 1’18”4) nella gara clou della riunione villanovese sui 2060 metri). Nelle altre corse il successo è andato ad Antonio Di Nardo, nella prima corsa alla guida di Enea SL (ragguaglio 1’15”1 in una gara sui 2060 metri); all’amazzone Federica Rovida nella quinta corsa, vinta alla guida di Catwalk Pink (1’1621; 1600 metri); a Dante Bosia nella sesta corsa con Funny Face (1’16”4; 1600); ed a Marco Stefani nell’ottava ed ultima della riunione con Fuego di No (1’15”9; 2060 metri).

Claudio ALmanzi