Santa Margherita, nuovo impianto dispositivi di monitoraggio idrogeologico

Santa Margherita, località Nozarego: installazione di nuovi dispositivi per il monitoraggio idrogeologico.

La Giunta comunale ha recentemente approvato un piano di potenziamento della rete di monitoraggio idrologico nel territorio, con l’installazione di un nuovo pluviometro e di due impianti idrometrici.

Le nuove strumentazioni saranno posizionate nelle zone di Nozarego, rispettivamente in località Costasecca / Busseto (per il pluviometro) e lungo i torrenti Magistrato e Nozarego (per gli idrometri).

Questi dispositivi si aggiungono ai sistemi già attivi nel comune, che comprendono l’idrometro situato vicino alla tombinatura del torrente San Siro e i pluviometri installati a San Lorenzo e alla Casa del Mare.

«Questi sistemi di rilevazione consentono di determinare in tempo reale i livelli di criticità e la conseguente gestione delle fasi operative. – Dichiara il consigliere incaricato alla Protezione civile Nicholas Brondi. – Ad ottobre, durante un’allerta arancione, abbiamo invitato la popolazione a non uscire di casa sulla base dei livelli del torrente San Siro che giungevano al Centro Operativo grazie all’idrometro in esso collocato.

Installare questa strumentazione anche sul Nozarego e sul Magistrato, con il supporto di un pluviometro che sarà posizionato in corrispondenza delle sorgenti, è fondamentale per rendere globale la nostra capacità di risposta in caso di emergenza».

Il potenziamento della rete di monitoraggio rientra nelle priorità dell’amministrazione comunale, che conferma l’impegno nel contenimento del rischio idrogeologico, sia attraverso interventi di manutenzione delle infrastrutture esistenti che con il rafforzamento delle attività di protezione civile. ABov