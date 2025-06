Santa Margherita, grave incidente sul lavoro: operai cadono da quattro metri in un giardino privato

Incidente in via Solimano: due operai in codice rosso al San Martino

Mattinata drammatica a Santa Margherita Ligure, dove si è verificato un grave incidente sul lavoro in via Solimano. Tre operai, impegnati in un intervento di edilizia acrobatica all’interno di un giardino privato, sono rimasti feriti a seguito di una caduta da circa quattro metri. Secondo una prima ricostruzione, due di loro avrebbero perso l’equilibrio dopo il cedimento improvviso di una ringhiera, mentre un terzo sarebbe stato colpito da alcuni detriti. I due lavoratori feriti più gravemente sono stati trasferiti d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova per politraumi, mentre il terzo è stato trasportato al nosocomio di Lavagna in condizioni meno preoccupanti.

Immediati i soccorsi: sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri

Sul luogo dell’infortunio sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco del distaccamento di Rapallo, che hanno provveduto al recupero degli operai. Presenti anche le ambulanze del 118 e i sanitari che hanno prestato le prime cure sul posto. I carabinieri e gli ispettori dell’infortunistica dell’ASL 4 sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Al momento l’ipotesi più probabile resta il cedimento strutturale di un elemento della ringhiera su cui i lavoratori stavano operando.

La Filca Cisl Liguria: Serve più prevenzione, non bastano gli slogan

Andrea Tafaria, segretario generale della Filca Cisl Liguria, interviene con fermezza sull’accaduto, chiedendo maggiori controlli nei cantieri: “La sicurezza si costruisce con i fatti, grazie a un monitoraggio costante e alle segnalazioni dei lavoratori. Non bastano slogan e belle parole. Come Filca e Cisl abbiamo lavorato e ottenuto la patente a crediti, uno strumento concreto che può migliorare la sicurezza. Dispiace per chi dice no a prescindere, senza proporre alternative: è fondamentale accelerare l’attività ispettiva e puntare su una prevenzione quotidiana per evitare nuovi incidenti”.

La sicurezza nei cantieri resta una priorità per il settore edile

L’incidente avvenuto a Santa Margherita riaccende i riflettori sul tema della sicurezza sul lavoro, in particolare nei cantieri edili e in quelli dove si praticano tecniche di edilizia acrobatica, sempre più diffuse. L’episodio dimostra come sia essenziale rafforzare i controlli e formare adeguatamente il personale, intervenendo anche con strumenti legislativi e operativi, come la patente a crediti, per prevenire tragedie che troppo spesso si ripetono.