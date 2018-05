Sanremo, tunisino con coca e hashish arrestato dai carabinieri

Un tunisino di 36 anni è stato trovato in possesso di 72 ovuli, per complessivi 610 grammi di cocaina ed è stato arrestato dai carabinieri di Sanremo.

L’uomo, che si era finto turista, è stato fermato mentre percorreva corso Cavallotti con un trolley.

Alla vista dei militari si è tradito, cercando di scappare e da un controllo della sua valigia è saltato fuori un doppio fondo nel quale oltre alla cocaina erano nascosti anche 50 grammi di hascisc, per un valore al dettaglio di oltre sessantamila euro. Inoltre l’uomo aveva con sè 420 euro in contanti, che sono stati sequestrati, in quanto considerati proventi illeciti.

Si è poi scoperto che il nordafricano era conosciuto in Italia con diversi alias, per uno dei quali era ricercato ed era colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Padova nel 2017 per spaccio e per il quale dovrà scontare 1 anno, 9 mesi e 26 giorni di reclusione.